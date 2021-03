"Provincia di Cremona sotto osservazione, vogliamo evitare zona rossa"

MILANO (7 marzo 2021) - "Abbiamo cercato di mitigare la corsa del virus per il contenimento e abbiamo visto diminuire la diffusione. Abbiamo favorito una vaccinazione reattiva che privilegia le zone più critiche. Accelerazione dei vaccini, mitigazione del rischio con controlli e interventi rapidi nei territori maggiormente a rischio ci hanno permesso di non entrare in zona rossa". Questa la ricetta della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, a 'Mezz'ora in più', su Rai3, in merito alla possibilità che la regione torni in zona rossa. "Proprio oggi ho avuto una riunione per monitorare le zone di Brescia, Mantova e Cremona", ha aggiunto la Moratti.

