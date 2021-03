Incidente in via Dante, ferita una donna

CREMONA (7 marzo 2021) - Tre veicoli sono sono rimasti coinvolti, ieri sera, in un incidente stradale in via Dante, all'intersezione con via del Vecchio Passeggio. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Cremona per i rilievi del caso insieme ad un'ambulanza della Croce Verde. Una Volkswagen Tiguan, diretta in via Aselli, si è scontrata con una Toyota Yaris proveniente dell'opposto senso di marcia. Nella carambola è stato urtato un terzo veicolo, una Bmw serie 1, regolarmente in transito. La conducente della Volkwagen è stata trasportata all'ospedale di Cremona per accertamenti. La dinamica è al vaglio degli agenti intervenuti.



