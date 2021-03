Polpette avvelenate, cagnolina in prognosi riservata

CASTELLEONE (7 marzo 2021) - Paura e allarme a Castelleone per una cagnolina finita in clinica veterinaria a Crema, dopo aver ingerito polpette avvelenate miste a frammenti di vetro e ossa. Operata sabato, Dea ha superato la notte ma rimane in prognosi riservata. L'episodio si è presumibilmente verificato lungo la strada di campagna che collega il borgo a Valseresino e Le Valli, dove potrebbero essere presenti altri bocconi assassini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO