In centro storico domenica di Sbaracco

CREMONA (7 marzo 2021) - Oggi in centro storico prosegue lo Sbaracco: sono una cinquantina i negozi aperti con aperti con le migliori occasioni per chiudere la stagione dei saldi. Abbigliamento e scarpe per bambini a metà prezzo e anche oltre, borse in vera pelle a prezzi imbattibili, per non parlare di giacche, cappotti, completi e maglioni. «Lo Sbaracco su tutti i capi firmati», annuncia una boutique all’angolo tra corso Mazzini e via Solferino. «Sbaracco su tutte le rimanenze» fanno eco altre tre attività di abbigliamento e accessori in corso Garibaldi. E, nella stessa via, c’è chi mette in bella vista in vetrina o nel corridoio di ingresso gli appendiabiti con i capi in promozione. Qualcuno annuncia sceglie la formula del "fuori tutto" e qualcun altro opta per aree a prezzo fisso (a partire da poco meno di 20 euro) o indica chiaramente la percentuale di sconto che raggiunge il 70 per cento.

Il tutto senza dimenticare il tema della sicurezza. «Lo Sbaracco - conferma Eugenio Marchesi, presidente delle Botteghe del Centro - è una ulteriore, preziosa testimonianza di come le nostre imprese siano determinate a non arrendersi. Insieme a loro abbiamo voluto l’evento, non solo per l’importanza economica, ma innanzitutto, perché fosse una occasione per far vivere le loro imprese e la città. Resta, per il comparto, un momento difficilissimo. Lo scorso anno, proprio con Lo Sbaracco era iniziato il lockdown. Ancora oggi siamo lontani da un ritorno alla normalità. Dodici mesi che le imprese hanno affrontato senza ristori adeguati, ma con orgoglio e coraggio, senza mai perdere la fiducia in loro stessi e nel futuro. E anche questi due giorni ne sono una conferma inequivocabile».



