L'insidia in casa: sono 73 le donne accolte da Aida

CREMONA (7 marzo 2021) - Otto marzo 2021: è passato un anno e tutto è cambiato. In peggio: la pandemia ha reso ulteriormente fragile la condizione femminile in Italia, da molteplici punti di vista la si guardi. Dall’osservatorio di Aida Onlus Cremona, l’associazione che si occupa sul territorio del contrasto alla violenza di genere, ad esempio emerge un ulteriore allarme già lanciato nei giorni successivi al lockdown che ha costretto migliaia di donne a vivere 24 ore su 24 chiuse in casa con l’orco. I numeri delle richieste di aiuto hanno subito una contrazione: se nel 2019 Aida aveva accolto 89 donne, nel 2020 invece sono state 73, circa il 18% in meno. «Settantatré donne per il territorio cremonese sono comunque tante — spiega la presidente Elena Guerreschi —, ma la diminuzione nell’accesso al nostro sportello mostra come le restrizioni abbiano agito in modo preoccupante. In questi dodici mesi ci siamo rese conto e abbiamo constatato giorno dopo giorno come la pandemia non solo abbia generato gravi conseguenze sulla salute delle persone, ma abbia pesato enormemente in termini sociali sulle donne. In un Paese che fatica a raggiungere la parità fra uomo e donna, contiamo posti di lavoro bruciati, carichi familiari esorbitanti a causa della chiusura delle scuole, e per coloro che vivevano situazioni di maltrattamento, la condizione si è fatta più grave».





