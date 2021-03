Per i docenti 'frontalieri' vaccinazione impossibile

CREMONA (6 marzo 2021) - In Lombardia non riescono a prenotare la vaccinazione perché non sono inseriti negli elenchi regionali dei docenti, in Emilia-Romagna non possono accedere perché non risultano fra i residenti. E così parecchi insegnanti cremonesi che lavorano oltre il Po – prevalentemente a Parma, Piacenza, Reggio Emilia – sono in attesa del da farsi, con la speranza che l’impasse burocratica venga presto superata. Intanto a richiamare attenzione sull’assurda situazione che sta vivendo chi insegna fuori regione, è il sindacato di categoria Gilda Piacenza: «Nelle scuole piacentine opera un numero significativo di docenti e di altri addetti che risiedono in Lombardia e molti di loro stanno riscontrando difficoltà a prenotare la vaccinazione sia nella regione di provenienza sia a Piacenza – premette il coordinatore Salvatore Pizzo –, ciò a causa della diversa organizzazione che si sono date le stesse regioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO