Covid, vaccinazioni anche per la Protezione Civile

CREMONA (6 marzo 2021) - "Sono iniziate le operazioni di vaccinazione per i Volontari della Protezione Civile - ha precisato il Presidente della Provincia di Cremona Paolo Mirko Signoroni -. Sull'area Cremasca l'Asst prima ha vaccinato gli over 65enni, poi tutti quelli under 65, che hanno aderito al piano vaccinale. Per quanto concerne l'Asst di Cremona stanno procedendo in questi giorni a vaccinare i Volontari ed i funzionari di Protezione Civile presso il punto vaccinale cremonese e poi nel nuovo hub, mentre a Casalmaggiore presso l'Avis".

Ha concluso Signoroni: "Voglio ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile e il dr. Sfogliarini dell'Asst di Crema e il dr. Canino dell'Asst di Cremona. In questo modo possiamo procedere e continuare a garantire, con una miglior sicurezza, le tante azioni di supporto alla popolazione, in accordo con la Regione e le istituzioni deputate al controllo della pandemia, interventi che non sono mai mancati sin dall'inizio della diffusione del virus. Ancora grazie alla nostra Protezione Civile ed agli uffici della Provincia".

