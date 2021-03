A Castelleone polo vaccinale alla Brunenghi

CASTELLEONE (6 marzo 2021) - Le anticipazioni circolate nei giorni scorsi si sono rivelate fondate: Castelleone avrà un polo vaccinale e la sede, come annunciato, sarà la Brunenghi. Dopo un proficuo confronto tecnico-operativo congiunto tra Comune e Fondazione, Ats Valpadana e Asst di Crema hanno deciso di attivare a partire da giovedì 11 marzo un punto vaccinale nei locali di via Beccadello. Ultimati nei giorni scorsi i sopralluoghi tecnici di Ats, con tempi davvero insperabili, in questo grave momento di recrudescenza della pandemia e con l’evolversi preoccupante delle varianti, il borgo è riuscito a mettere a disposizione il contributo richiesto per garantire il supporto necessario al Piano organizzativo vaccinazione di massa. Ogni settimana e in rapporto alle disponibilità di vaccini che saranno comunicate dalla competente Asst di Crema, sarà possibile assicurare l’accesso delle diverse tipologie di cittadini interessati. In fase iniziale il polo sarà operativo nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 13 alle 18. Le agende vaccinali saranno quelle stabilite da Regione Lombardia e definite in collaborazione con il Distretto di Crema.

