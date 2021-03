Prenotazioni vaccini, Piloni (Pd): «E' ancora caos»

MILANO (6 marzo 2021) - Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd, dalla sua pagina Fb torna a parlare di vaccini: «Le prenotazioni sono un caos. Il personale scolastico che da mercoledì ha iniziato a prenotare il vaccino sulla piattaforma di Regione Lombardia, sta ricevendo la data della vaccinazione sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. Il tutto senza alcuna comunicazione da parte della Regione. La stessa cosa sta avvenendo da ieri per gli over 80. Non tutti però hanno lo Spid né hanno attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico». E poi prosegue: «È un malfunzionamento e non una nuova modalità di comunicazione alternativa agli Sms. L'ennesimo malfunzionamento, ancora non risolto. Detto ciò, suggerisco di buttare un occhio al Fse!».

Ma non è tutto. «Sempre ieri il sistema consentiva la prenotazione anche agli over 60, accettando l'inserimento della data. Alcune farmacie hanno raccolto le adesioni e, soprattutto nei piccoli paesi, la voce si è sparsa portando decine e decine di cittadini a prenotarsi. Le adesioni per cittadini over60 non è ancora iniziata, e verso le 18.30 di ieri il sistema ha bloccato le adesioni».

