"I soldi per il caffè? Offriteli alla parrocchia"

SESTO (6 marzo 2021) - Rinunciare al caffè quotidiano per regalare alla parrocchia l’equivalente di quello che ci costerebbe al bar: un euro o giù di lì al giorno, che moltiplicati per un mese fanno trenta euro. La causa da servire? Raccogliere fondi per sistemare l’oratorio dedicato al Beato Vincenzo Grossi, visto che per ripartire ha bisogno di mettere in sicurezza l’impianto elettrico e di riscaldamento, ma anche di acquistare qualche attrezzatura in più per il Grest e altri incontri. La proposta arriva dal parroco don Enrico Maggi e dai suoi collaboratori, che in questi giorni stanno promuovendo questa singolare campagna di raccolta fondi che durerà fino a dicembre. Il «sacrificio» costerebbe alle famiglie venti, trenta euro, da versare l’ultima domenica del mese.

