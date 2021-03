Lombardia tra le regioni ad alto rischio

CREMONA (5 marzo 2021) - La soglia di incidenza pari a 250 casi/settimana per 100.000 abitanti, che impone il massimo livello di mitigazione possibile, è stata superata questa settimana in cinque Regioni/PPAA: Provincia Autonoma di Trento (385,02 per 100.000 abitanti), Provincia Autonoma di Bolzano (376,99 per 100.000 abitanti), Emilia-Romagna (342,08 per 100.000 abitanti), Marche (265,16 per 100.000 abitanti) e Lombardia (254,44 per 100.000 abitanti). Lo evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.

«Bisogna intervenire in maniera tempestiva e radicale per contenere le varianti del virus - ha affermato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro alla conferenza stampa al Ministero della Salute sul monitoraggio settimanale -. Bisogna implementare misure contenimento maggiori a partire dalle regioni".

