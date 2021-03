Turisti, a Cremona in fumo 4 milioni

CREMONA (5 marzo 2021) - Il crollo è impressionante e segna un meno 56,8%: questa la media lombarda delle mancate presenze turistiche in meno di un anno di Covid, che corrisponde a una perdita di oltre 900 milioni euro. A Cremona a finire in fumo sono stati ben quattro milioni e il dato pare destinato ad aumentare, ecco perché programmare una ripresa del settore è indispensabile e urgente. La strada è stata tracciata ieri in commissione regionale Attività produttive, presieduta da Gianmarco Senna (Lega), dove è stato fatto il punto della situazione dando anche il via libera al parere del Piano annuale della promozione turistica per il 2021: pianifica un percorso di accompagnamento di medio-lungo termine per sostenere la ripresa dei flussi turistici e per reinventare la fruibilità dei luoghi della cultura, anche attraverso l’investimento sulla trasformazione digitale. L’obiettivo è risalire la china e puntare al rilancio anche attraverso fondi ad hoc. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza, con i voti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia; astenuti il Movimento 5 Stelle e Patrizia Baffi di Italia Viva. Contrario il Pd «per le scarse risorse destinate al settore rispetto all’emergenza».

