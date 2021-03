Alla vaccinazione in taxi con lo sconto

CREMONA (4 marzo 2021) - "Pensa alla tua salute! Vai a vaccinarti in Taxi”, è lo slogan scelto dai tassisti della Cna di Cremona e di Confartigianato per lanciare l’iniziativa che comporta il 20% di sconto sul prezzo della corsa verso la Fiera di Cremona.

ANCHE PER CHI VIVE NEI COMUNI LIMITROFI. "Abbiamo condiviso con il Comune di Cremona questa iniziativa - dichiarano Alessia Manfredini della Cna Cremona ed Egidio Violato di Confartigianato - che agevola i cittadini che nelle prossime settimane devono recarsi alla Fiera per effettuare il vaccino contro il Covid-19 e rientrare poi a casa. Un servizio utile soprattutto ai più anziani, alle persone sole o senza mezzi privati che permettano loro di spostarsi e raggiungere la fiera. Lo sconto non è riservato solo ai residenti sul territorio del Comune di Cremona ma anche a chi vive nei Comuni limitrofi. Questa opportunità inoltre toglierà a molte persone la preoccupazione di dover prendere l’auto e quella di arrivare in orario alle vaccinazioni. Inoltre ricordiamo che i taxi, che possono trasportare massimo due passeggeri per ogni corsa, sono un mezzo sicuro dal punto di vista sanitario e affidabile. La vettura viene sanificata dopo il servizio utilizzando i prodotti prescritti e secondo la normativa sanitaria anti-Covid in vigore"

IMPEGNO NELLA SOLIDARIETÀ. "Inoltre tassisti - concludono Manfredini e Violato - sperano vivamente di rientrare al più presto nelle categorie previste dal piano vaccinale. Nonostante la situazione complicata per i tassisti non viene meno l'impegno nella solidarietà" Per richiedere un taxi è sufficiente la classica telefonata ai numeri di P.zza Roma 0372 21300 - P.le Stazione 0372 26740 - Radiotaxi 0372 807808.