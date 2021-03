Il Consiglio Comunale 'in scena' al teatro Ponchielli

CREMONA (4 marzo 2021) - Fatte salve eventuali diverse prescrizioni derivanti dalla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, la prossima seduta di consiglio comunale si terrà in presenza lunedì 15 marzo al teatro Ponchielli: lo annuncia in una nota il presidente del Consiglio Comunale di Cremona. "Con tale iniziativa - scrive Carletti - si intende dare un segnale di vicinanza al mondo artistico e culturale, colpito duramente, così come altri settori, dagli effetti della pandemia, dimostrando concretamente l'interesse dell'assemblea cittadina verso il nostro teatro. L'ambito cittadino di rappresentanza politica e democratica si mostra, come in altri frangenti, particolarmente sensibile alle istanze della Fondazione Teatro Ponchielli, vero patrimonio della città, e trova sede provvisoria nello storico edificio di corso Vittorio Emanuele. L'iniziativa ha riscosso il pieno sostegno del Sovrintendente Andrea Cigni, che ringrazio, a nome di tutto il Consiglio, per la sensibilità e la disponibilità. Come segno di ulteriore e tangibile prossimità i consiglieri comunali potranno devolvere il proprio gettone di presenza alla Fondazione Teatro Ponchielli. Anche i componenti la Giunta comunale e la Presidenza del Consiglio Comunale potranno liberamente, in tale occasione, erogare un proprio contributo, con le medesime finalità. Nel caso di variazioni del quadro epidemiologico sul territorio, si valuterà di rinviare l'appuntamento nel nostro prestigioso teatro ad altra data".

