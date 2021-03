Pizzighettone, i piccioni proliferano e sporcano

PIZZIGHETTONE (4 marzo 2021) - I piccioni del borgo – almeno 700 in base al censimento dello zoologo Paolo Pietro Albonetti – continuano ad imbrattare strade e marciapiedi, ma l’amministrazione comunale ha deciso di correre ai ripari: pochi giorni fa è stato sperimentato un servizio di pulizia straordinaria che potrebbe diventare un’abitudine settimanale o quindicinale, per sbarazzarsi dello sgradevole guano ed avere maggiore decoro in centro storico.

«A Linea Gestioni ho chiesto di utilizzare non solo la spazzatrice, ma anche di fare un passaggio con la lancia, in modo tale da potere pulire a fondo i marciapiedi – spiega il sindaco Luca Moggi –. Questo primo servizio sperimentale è stato effettuato pochi giorni fa, alle sei del mattino, e mi pare che i risultati siano buoni. Per questo stiamo ragionando con la società allo scopo di riproporre questa pulizia straordinaria del centro storico periodicamente. Abbiamo chiesto un preventivo e vorremmo inserire il servizio nel piano finanziario».

