Monticelli, scuola media tutta in Dad

MONTICELLI (3 marzo 2021) - Il servizio di Igiene pubblica dell'Ausl di Piacenza e la dirigenza scolastica hanno sospeso le lezioni in presenza, da domani, per tutte le classi della scuola media di Monticelli in attesa che venga completato l'iter di screening secondo i protocolli vigenti. Un provvedimento preso in seguito a casi di positività: “Sarà cura della dirigenza scolastica e dell’Ausl - informano il sindaco Gimmi Distante e il vice sindaco Giuseppe Papa - aggiornare le famiglie in merito alla situazione in conformità delle vigenti disposizioni sanitarie. Cogliamo l’occasione per augurare pronta guarigione a tutti i coinvolti ed alle rispettive famiglie, ringraziamo la dirigenza scolastica e le famiglie per la collaborazione”.

