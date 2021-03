Danilo Betti commuove la giuria del Sanremo New Talent

GRUMELLO CREMONESE (3 marzo 2021) - Sì è esibito ieri a Sanremo, nell’ambito della rassegna per artisti emergenti Sanremo New Talent, Danilo Betti, benzinaio di Grumello che ha scritto la canzone per il padre Francesco morto di Covid la scorsa primavera. “Potessi abbracciarti - Ricordo di te” ha commosso la giuria. In gara 88 brani, sabato la finalissima. “È stata una grandissima emozione” commenta Danilo. Il festival sarà trasmesso in tv a fine marzo.

