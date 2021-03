Prof e studenti: pochi positivi, ma tanti isolati

CREMONA (3 marzo 2021) - Con i dati di febbraio, la percentuale dei positivi della popolazione scolastica di tutta la provincia di Cremona ha superato il 2%. Nel solo mese di febbraio i positivi sono stati in totale 178, che su una popolazione di 50.424 ragazzi è pari allo 0,35%. Dal 1° al 28 febbraio i positivi complessivamente nelle scuole sono stati 202 (178 studenti e 24 fra il personale) su 50.424. Questo è il dato che emerge dalla rilevazione epidemiologica realizzata dagli operatori del Gruppo Scuola di Cremona, rilevazione possibile grazie a un confronto continuo con i dirigenti scolastici, i referenti Covid-19, i responsabili della sicurezza e i medici incaricati di ricostruire la catena dei contagi. A coordinare gli operatori è Laura Rubagotti, in stretta collaborazione con Marco Villa dell’Osservatorio epidemiologico di Ats Val Padana. E se il totale dei casi positivi dal 12 dicembre al 31 gennaio è stato di 201, nel periodo che copre l’intero mese di febbraio i casi sono stati 202. Paradossalmente i positivi fra gli studenti sono passati dai 182 ai 178, mentre sono aumentati i professori positivi, da 19 a 24.

«Con i 178 casi positivi di febbraio, il numero di studenti contagiati ha superato – durante la seconda ondata – il 2% della popolazione scolastica. Nel mese di febbraio i ragazzi più colpiti sono stati quelli che frequentano la scuola secondaria di primo grado — spiegano Rubagotti e Villa —. Ad oggi, l’impatto complessivo sulla scuola, dato dalla percentuale dei casi positivi e di quelli isolati (in isolamento fiduciario) rispetto all’intera popolazione scolastica, sfiora il 14%».

Trend in risalita: «Si è passati dalla media settimanale di gennaio di 25 studenti positivi ai circa 40 casi (con oltre 400 studenti isolati) di febbraio». «Dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti oltre 30 mila tamponi ai soggetti in età scolastica. Dopo il calo del numero di tamponi del periodo a cavallo della fine dell’anno si è assistito ad un costante aumento dei test eseguiti fino ad arrivare a circa 1.400 tamponi a settimana, nell’ultima settimana di febbraio — continuano gli autori del report epidemiologico in contesto scolastico —. In quest’ottica, peraltro, al fine di intervenire in modo ancora più efficace nell’individuazione di eventuali casi Covid-19 positivi e prevenire l’insorgenza di possibili focolai in ambito scolastico e familiare, è in fase di avvio sperimentale, nei prossimi giorni, il Servizio di Prenotazione Tampone Antigenico Covid-19 per le Scuole, avviato da Regione Lombardia, che offre a tutti gli studenti di età compresa tra 14 e 19 anni e al personale scolastico della scuola secondaria di secondo grado, la possibilità di accedere alla prenotazione gratuita di tamponi antigenici (test rapidi)».

«La percentuale di positività al tampone, che si era stabilizzata intorno al 6%, ha ripreso a crescere attestandosi nell’ultima settimana di febbraio poco sotto il 10%. Complessivamente i dati di incidenza (il numero di casi rapportato al numero di abitanti) confermano che l’andamento dell’epidemia nella scuola è simile a quello della popolazione generale — concludono Rubagotti e Villa —. Da metà febbraio si è osservata una decisa risalita dei casi, con un’incidenza praticamente identica tra gli studenti e la popolazione generale. L’aumento dei casi è favorito anche dalla presenza della variante inglese».





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO