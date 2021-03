Matteo Boifava: «Ho girato il mondo con i miei marubini»

CREMONA (3 marzo 2021) - Ha cucinato i marubini in ogni parte del mondo, lavorato in uno dei migliori ristoranti del pianeta, ricevuto prestigiosi riconoscimenti e incontrato personaggi di spicco del panorama politico, cinematografico, sportivo. Da una settimana, dopo 15 anni a servizio di vari locali e hotel di lusso esteri, lo chef 44enne Matteo Boifava è tornato a Cremona, al Boschetto, dove è nato e cresciuto. Non vedeva il cielo cremonese da oltre un anno e mezzo, adesso è in isolamento fiduciario nel rispetto delle normative Covid, ma guardando dalla finestra di casa si è già reso conto che tutto è cambiato.

«Ho frequentato la scuola alberghiera a Cremona e inizialmente lavorato qua nel circondario, per poi spostarmi sul lago di Garda – racconta –. Nel 2005 sono andato all’estero e ho fatto uno stage a Londra, al The Fat Duck, ristorante tre stelle Michelin nominato il migliore al mondo: sei mesi di lista d’attesa per le prenotazioni. Ma in questi 15 anni sono stato anche ai Caraibi, in Thailandia, Russia, Singapore, Ucraina, Repubblica Ceca, Grecia, Kazakistan e gli ultimi due in Georgia, dove lavoravo come executive chef per un hotel a 5 stelle della compagnia Radisson, dirigendo le circa 90 persone della cucina».

Prepara piatti rigorosamente italiani, con qualche rivisitazione esotica richiesta dai locali di lusso: «Ho portato all’estero anche ricette tipiche locali, come i marubini cremonesi e i pisarei piacentini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO