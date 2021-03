Doppio incidente in via Nazario Sauro, un ferito

CREMONA (2 marzo 2021) - Doppio incidente in via Nazario Sauro, nella tarda mattinata di oggi. Sul luogo dello schianto la Polizia Locale di Cremona. Un primo sinistro stradale è accaduto in prossimità del sovrappasso di via Bergamo, direzione Mantova, in cui sono rimasti coinvolti due autocarri ed un'autovettura, con seri danni ad uno dei mezzi coinvolti. Una persona è rimasta ferita: sul posto è intervenuto l'ufficio Mobile, inviato dal Comando di piazza Libertà.

Si è poi contemporaneamente verificato un secondo incidente, senza feriti, tra un'autovettura ed un autoarticolato, provocando lunghe code ed intralcio al traffico in orario di punta. Sul posto sono giunte una seconda pattuglia ed infine una terza pattuglia composta da motociclisti. Dinamiche al vaglio degli agenti rilevatori.

