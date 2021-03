Cremona Solidale, si è dimesso il dg Emilio Tanzi

CREMONA (2 marzo 2021) - Il direttore generale Emilio Tanzi lascia Cremona Solidale. Le dimissioni sono già state comunicate ai vertici dell'ente e al Comune. Il rapporto di collaborazione si concluderà il 30 aprile prossimo e le ragioni della scelta sono di carattere strettamente personale e professionale, avendo Tanzi stesso aderito a una proposta lavorativa ritenuta irrinunciabile. Il Cda di Cremona Solidale prende atto della decisione: "La notizia - si legge in una nota stampa dell'Azienda - è giunta inaspettata e imprevedibile, data l'attuale situazione di impegno per le nostre strutture, colpite sia dal punto di vista umano che economico dalla vicenda Covid, ma il lavoro da lui finora effettuato in tale contingenza ci lascia ampi margini di sicurezza". Nei prossimi giorni berrà pubblicato il bando per una procedura di selezione pubblica al fine di individuare il nuovo direttore generale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO