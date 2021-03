Cremona in zona arancione rafforzata, Galimberti: "Abbiamo bisogno di capire"

CREMONA (2 marzo 2021) - Il sindaco Gianluca Galimberti ha inviato una lettera al governatore Attilio Fontana, all'assessore regionale Letizia Moratti e al ministro Roberto Speranza in merito alla decisione di spostare Cremona e alcuni Comuni del territorio in zona arancione rafforzata. Sul profilo Facebook del sindaco, oltre ad un video, si legge: "Nero su bianco un chiarimento: esplicitare dati ed elementi che hanno portato alla zona arancione rafforzata per il nostro comune;

E sulla scuola: richieste precise su congedi parentali, tracciamenti dei contagi attraverso più tamponi e screening preventivi, piano vaccinale per il personale delle scuole che parta dai contesti in cui i bambini non indossano dpi, in cui le attività non possono essere sostituite da Dad e in cui in assenza del servizio il carico è più forte sulle famiglie e sui nonni, spesso non ancora vaccinati. In più, in generale, ho chiesto se come per le altre zone arancioni rafforzate anche per noi è prevista l’estensione vaccinale agli over65, in che modo e con che tempi. In attesa di risposte, continuiamo a garantire massima collaborazione su tutto e in particolare sui vaccini che risultano ancora più urgenti".