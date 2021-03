In paese si aggira un'adescatore di ragazzine

MONTICELLI (2 marzo 2021) - Si sarebbe avvicinato ad alcune adolescenti e le avrebbe invitate a salire in auto. Nessun contatto, ma di sicuro un comportamento anomalo, tanto da preoccupare le giovani e successivamente i loro genitori. È accaduto sabato sera alle 20 tra via Edison e via Pasquali, non distante dal palazzetto dello sport dove vengono disputate le partite di volley: è proprio da lì che le prime due ragazze sono state affiancate dall’auto marrone dell’uomo, di circa 50 anni. La stessa cosa sarebbe successa ad una terza ragazza, sempre nella stessa zona. Tutte hanno subito rifiutato la proposta e si sono allontanate spaventate, riferendo però anche «strani movimenti» da parte dell’uomo. Le ragazzine hanno successivamente raccontato l’accaduto alle famiglie e proprio grazie al tam tam su Whatsapp è emerso che quell’incontro non era un caso isolato. I carabinieri della compagnia di Fiorenzuola invitano, in caso di incontri di questo tipo, a segnalarli non solo sui social ma anche e soprattutto al 112.

