La maghetta Sofia vince anche in generosità

CASTELLEONE (3 marzo 2021) - Nel 2020 aveva partecipato (vincendolo) al concorso ideato per illustrare con i propri disegni l'edizione italiana de L'Ickabog, ultima fatica editoriale di J.K. Rowling, la creatrice di Harry Potter. E la castelleonese Sofia Segalini è stata ricevuta e premiata in Comune per il prestigioso traguardo raggiunto. Guadagnandosi un secondo, meritatissimo, ringraziamento. La giovane studentessa del borgo, ora tredicenne, ha infatti deciso di donare alla biblioteca della propria città l'omaggio che le era stato conferito per essersi aggiudicata, insieme ad altri 33 baby illustratori italiani (uno per ogni capitolo del romanzo), il Torneo delle illustrazioni organizzato dalla casa editrice: 500 euro da spendere in libri. Piccolo, grande, tesoro di conoscenza che l'alunna del Sentati ha girato alla Virgilio Brocchi, in modo che tutti gli appassionati di storie, avventure e, perché no, disegni ne possano beneficiare. «Fin da quando ho partecipato al contest - racconta Sofia, da assidua frequentatrice - avevo scelto di devolvere la vincita alla biblioteca, e così è stato».

