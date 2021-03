Csa Dordoni, per ora zero richieste

CREMONA (2 marzo 2021) - I tempi per il rilascio del Dordoni si definiranno lunedì 8 marzo, quando il Comune avrà un nuovo incontro con i rappresentanti dell’Associazione antifascista e antirazzista, titolare del contratto di affitto. Nel frattempo il 2 febbraio è già stato eseguito un sopralluogo dal quale è emerso che l’immobile di proprietà municipale al numero 7 del piazzale della Croce rossa, concesso nel 1995 dal Comune ai militanti del Centro sociale Gastone Dordoni, «non è in condizione di consentirne un nuovo utilizzo senza prima effettuare interventi di adeguamento al suo interno». Lo ha annunciato ieri al Consiglio comunale l’assessore Rodolfo Bona durante il dibattito su due documenti presentati dalle minoranze a proposito degli spazi all’ex Foro boario che gli stessi antagonisti avevano annunciato il 5 gennaio di voler abbandonare con un post in cui si definiva «conclusa l’esperienza del collettivo politico del Csa Dordoni».

