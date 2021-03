Vaccinazione di massa, si parte l'8 marzo

CREMONA (1 marzo 2021) - Si è tenuta oggi alle 14, presso la sala CdA di Cremonafiere, la riunione per definire le attività utili ad avviare la campagna vaccinale anti Covid -19 della popolazione cremonese presso il quartiere fieristico. Hanno partecipato all’incontro il Comune di Cremona con il sindaco Gianluca Galimberti, l’assessore Rosita Viola, il presidente dell’assemblea dei soci dell’azienda Sociale del Cremonese Roberto Mariani, l’ATS Val Padana con il direttore della UOC Prevenzione nelle Comunità Antonio Piro e la responsabile dell’ufficio Qualità, Trasparenza e Anticorruzione Michela Ferri, l’ASST di Cremona con il direttore sanitario Rosario Canino e il direttore amministrativo Gianluca Bracchi oltre a Cremonafiere con il presidente Roberto Biloni, il vice Presidente Giovanni Bozzini, il direttore generale Massimo De Bellis e il responsabile dell’ufficio tecnico Daniele Clementi.

Nei prossimi giorni avranno luogo le attività di allestimento delle aree al fine di poter essere operativi lunedì 8 marzo con le operazioni di vaccinazione presso la sala Ponchielli del Padiglione 1 di Cremonafiere. Si partirà completando nelle prossime settimane la fase 1 Ter, dedicata alla vaccinazione della popolazione ultraottantenne, per poi procedere con la fase 2 dedicata al resto della popolazione cremonese.

La scelta del padiglione fieristico è principalmente dovuta alla raggiungibilità del quartiere e alla disponibilità di spazi adeguati da destinare alle varie fasi previste di: accettazione, anamnesi, sosta pre-vaccinazione, somministrazione del vaccino e sosta post-vaccinazione. L’obiettivo - una volta a regime - è quello di vaccinare quotidianamente più di 1000 persone.

Lo sforzo collettivo delle realtà coinvolte è una dimostrazione di quanto sia importante, soprattutto in momenti di difficoltà, riuscire a rispondere adeguatamente alle necessità unendo sinergicamente le professionalità e le competenze del territorio.

Il sindaco Galimberti ha annunciato sui social l'imminente avvio della campagna di massa, facendo sapere che a CremonaFiere saranno somministrate anche le vaccinazioni agli ultra 80enni: "In queste settimane avevamo già fatto presente con forza che la collocazione scelta per la fase 1bis, che ancora ad oggi prevede la somministrazione dei vaccini alle persone anziane al sesto piano dell'Ospedale Maggiore di Cremona, creava molti problemi ai cittadini e ai loro accompagnatori. Ora si pone rimedio. La Fiera l'avevamo indicata come luogo già a fine novembre dell'anno scorso. Ci sarà da correre moltissimo per arrivare pronti.

Poi sulla base dell'esperienza fatta, anche la programmazione della fase 2 (che coinvolgerà tutti) deve essere realizzata subito. E il luogo sarà ancora la Fiera. L’obiettivo che tutti i soggetti coinvolti si sono dati è quello delle 1200 vaccinazioni al giorno.

Ringraziamo i vertici, il cda, lo staff della Fiera di Cremona CremonaFiere per la grande disponibilità e competenza e garantiamo sempre a ASST e ATS della Val Padana la massima, leale, seria e costruttiva collaborazione, soprattutto facendo la nostra parte come Comune a favore delle persone più fragili e più sole!".

