Trovati e fatti brillare due ordigni bellici

CORTE DE' FRATI/VESCOVATO (1 marzo 2021) - Nei giorni scorsi sono stati rinvenuti due ordigni bellici nel Cremonese. Il primo ordigno bellico inesploso, rinvenuto nel territorio del comune di Corte de’ Frati, è stato fatto brillare dai militari del 10° Reggimento Genio Guastatori.

Si trattava di ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale. La bomba di un mortaio da 81 millimetri in uso alle forze armate americane, è stato rinvenuto in località San Sillo, all’interno di un canale irriguo denominato “ciria”, in aperta campagna distante da insediamenti abitativi. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Robecco d’Oglio che hanno messo in sicurezza la zona sino all’intervento del 10° Reggimento Genio Guastatori “Col di Lana” di Cremona che e dopo aver bonificato il sito ha fatto esplodere la bomba da mortaio in condizioni di sicurezza.

Il secondo ordigno è stato rinvenuto nel Comune di Vescovato in un campo agricolo della cascina “Castel Rozzone”. Si trattava di una bomba a mano del tipo "ananas", di produzione italiana modello “sipe” risalente alla Prima guerra mondiale, abbinata artigianalmente ad una spoletta di artiglieria di nazionalità austriaca. I militari della Stazione di Vescovato delimitavano l’area, mettendo in sicurezza la zona del ritrovamento, in attesa dell’intervento degli artificieri attivati dalla prefettura di Cremona. Anche in questa occasione i militari del 10° Reggimento Genio Guastatori “Col di Lana” di Cremona procedevano al brillamento dell’ordigno bellico.

