Arruolati i falchi per scacciare gli storni

SESTO CREMONESE (1 marzo 2021) - Se ne andranno anche da soli gli storni, ma per farli sloggiare al più presto il Comune di Sesto arruola i falchi addestrati. Oggi pomeriggio dalle 17 alle 19,30, domani e mercoledì alla stessa ora, i rapaci di Jessica Ziveri, della ditta Falcon Fly di Traversetolo nel Parmense, specializzata proprio nell’attività di allontanamento dei pennuti, spiccheranno il volo lungo viale Matteotti, che rimarrà quindi chiusa al traffico nel tratto compreso fra il bar e il bivio con via Montegrappa, per non disturbare la loro azione di dissuasione. Lo stabilisce l’ordinanza firmata sabato dal sindaco Francesca Maria Viccardi. Il divieto di transito è esteso anche ai pedoni, perché in queste due ore e mezza i falchi hanno bisogno di assoluto silenzio per portare a termine la loro «missione». Quella cioè di far capire agli storni che il dormitorio scelto tra le foglie della magnolie del viale per loro non è più sicuro e dunque devono cambiare aria.

