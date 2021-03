Gara di solidarietà per Denisa: in tanti pronti a regalare il pc

CASTELVERDE (1 marzo 2021) - Sono bastate poche ore perché la macchina della solidarietà si mettesse in moto e rispondesse all’appello di Rades e Lica Vicol di un nuovo computer per la figlia Denisa. La 12enne è affetta da tetraparesi spastica e il computer, adeguatamente adattato, è uno dei pochi mezzi che ha per comunicare con il mondo e soprattutto in classe con insegnanti e compagni. L’appello lanciato dalle colonne delle giornale, quindi, ha centrato immediatamente l’obbiettivo: un nuovo personale computer per Denisa è in arrivo. Sono tre - tra istituzioni, mondo imprenditoriale e commercio - le persone che hanno immediatamente raccolto l’appello: il provveditore Fabio Molinari, il presidente Aldo Vanoli e il titolare di un negozio d'informatica di Cremona che ha chiesto l'anonimato.

