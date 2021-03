Cremona è la piazza delle meraviglie

CREMONA (1 marzo 2021) - Viaggi proibitissimi e da oggi città vietata ai turisti e non solo, lo impongono le restrizioni Covid. Eppure Cremona, la capitale della liuteria continua a far parlare, continua ad essere oggetto di curiosità. A dimostrarlo è l’ampio servizio su «Le Figaro», il secondo giornale francese dopo «Le Monde», intitolato: «In Lombardia, sette ragioni per visitare Cremona, la capitale del violino», a firma di Stéphane Reynaud che ha raccontato la sua visita in città, facendosi conquistare dal fascino Cremona e scrivendo: «Cremona ha alle corde del suo arco (o piuttosto del suo violino). I suoi palazzi, i suoi musei, i suoi 150 liutai, la sua gastronomia. Chi ama l’Italia non può non venire a visitare la città di Stradivari».

