Superiori: arriva il test rapido gratis per prof e studenti

CREMONA (1 marzo 2021) - In attesa che partano le vaccinazioni per i docenti — lavoratori in prima linea a loro modo e in tempo di variante inglese —, l’Ats Val Padana nei giorni scorsi ha inviato ai presidi delle scuole superiori una comunicazione che offre la possibilità agli studenti di sottoporsi a tamponi antigenici gratuiti per garantire una tempestiva individuazione di eventuali casi Covid-19 e prevenire l’insorgenza di possibili focolari. Il servizio sarà attivo dal 3 marzo e si potrà accedere su base volontaria. Ats Val Padana arriva ai test rapidi nella scuola mentre impazza la variante inglese. «Il servizio ha una duplice funzione e percorsi differenti — afferma Laura Rubagotti, referente Covid-19 per le scuole —. C’è il testing ripetuto a scuola e il test antigenico per soggetti in quarantena. Il test ripetuto a scuola ha come obiettivo garantire una tempestiva individuazione di eventuali casi di Covid-19 e prevenire l’insorgenza di possibili focolai. Ovviamente si tratta di un servizio di prenotazione che permetterà a chiunque, ai docenti come ai ragazzi, di fare il test accedendo al portale regionale www.prenotasalute.regione.lombardia.it nella sezione «prenota un tampone Covid per la scuola» o consultando l’App Salutile.

Le informazioni necessarie per la prenotazione sono il codice fiscale, le ultime cinque cifre della tessera sanitaria e la sua scadenza, il numero di cellulare per ricevere l’sms, flaggare la casella sul trattamento dei dati personali».

