Contagi ancora in crescita: 164 casi e una vittima

CREMONA (27 febbraio 2021) - Nelle ultime 24 ore sono stati 164 i tamponi positivi registrati in provincia di Cremona. In Lombardia si sono rilevati 4.191 casi positivi a fronte di 45.865 tamponi effettuati, con un indice di contagio pari al 9,1%. Le nuove vittime sono 49: sale a quota 28.324 il numero dei morti dall'inizio della pandemia. Cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva (435, 38 più di ieri), e leggermente anche negli altri reparti dove si trovano 4.062 pazienti, 28 più di ieri.

I DATI DELLE PROVINCE LOMBARDE

Milano: 1.139

Brescia: 995

Monza: 401

Bergamo: 315

Varese: 245

Como: 241

Mantova: 182

Lecco: 173

Pavia: 169

Cremona: 164

Lodi: 74

Sondrio: 37

