Tamponi rapidi in farmacia, adesioni flop

CREMONA (27 febbraio 2021) - Da ieri le farmacie lombarde possono effettuare i tamponi rapidi per la rilevazione del Covid-19, ma in provincia di Cremona il servizio non è ancora decollato: sono solo una ventina le adesioni - tre in città e le restanti in provincia - e la maggioranza delle farmacie non ha ancora ricevuto i test. La possibilità è frutto di un accordo tra Regione Lombardia, Federfarma Lombardia, Assofarm/Confservizi Lombardia e Federazione regionale degli Ordini dei farmacisti. Ats a breve renderà disponibile l’elenco delle adesioni, ma intanto la presidentessa di Federfarma Cremona, Rosanna Galli, spiega: «Non mi risulta che i tamponi rapidi forniti dalla Regione e per ora destinati al circuito scolastico siano ancora arrivati, mentre per quanto riguarda quelli acquistati autonomamente dalle farmacie, e con prezzo libero, si partirà all’inizio della prossima settimana». La scarsa adesione è legata principalmente alla mancanza di spazi idonei da adibire ad ambulatori.

