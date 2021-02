In provincia altri 149 casi. E in Lombardia positività al 9,7%

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (26 febbraio 2021) - Sono 149 i casi di positività al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore. Il trend, negli ultimi giorni, risulta in progressiva crescita. In Lombardia rispetto a ieri sono stati registrati 4.557 tamponi positivi sui 46.725 effettuati in totale: la percentuale dei positivi sale così al 9,7%. Le vittime sono 47 morti: dall'inizio della pandemia sono 28.275 i decessi causati dal Coronavirus.

