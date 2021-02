Sconfitta dal Covid a 100 anni: addio alla maestra Rizzi

CASALBUTTANO (26 febbraio 2021) - Sconfitta dal Covid a 100 anni compiuti: addio all’insegnante elementare casalbuttanese Renata Rizzi (nome di battesimo Esterina ma da tutti conosciuta come Renata). È spirata nella notte tra mercoledì e ieri all’ospedale di Codogno dove era ricoverata per Coronavirus dall’8 febbraio. Dopo una vita intera nel suo paese trascorsa in maniera attiva soprattutto in ambito culturale, dal 18 febbraio 2013 viveva all’interno della residenza sanitaria assistenziale della Fondazione Guida a Fengo di Acquanegra. In tanti in questo momento di dolore si stanno stringendo attorno alla famiglia e l’ultimo saluto alla compianta Rizzi verrà dato con il funerale di domani, alle 11, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio a Casalbuttano. La sua Casalbuttano. Il paese in cui ha vissuto fino all’età di 93 anni.

Maestra apprezzata nel Cremonese e nel Cremasco in particolar modo per tre, rare, qualità: la grande passione per l’insegnamento, la propensione all’ascolto delle famiglie dei propri scolari e la capacità di trasmettere a generazioni di piccoli alunni non solo le nozioni scritte sui libri ma anche la voglia di essere cittadini per bene, rispettosi delle regole e sempre attenti alla necessità degli altri.

