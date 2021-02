Il «no mask» resta in cella

CREMONA (25 febbraio 2021) - Rimproverato perché camminava senza mascherina, con un pugno ha steso un poliziotto, spaccandogli il naso. Un calcio lo ha rifilato al collega. Per bloccarlo, gli agenti hanno dovuto spruzzargli l’urticante al peperoncino. Accadeva la sera del 20 gennaio scorso in via Ghinaglia. L’arresto convalidato 48 ore dopo, il carcere e, oggi, il patteggiamento ad un anno e un mese di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ai tempi del Covid-19, è la prima sentenza emessa a un ‘no mask’: Ousman Bouating, 24 anni, del Gambia, il permesso di protezione internazionale scaduto, disoccupato e prima dell’arresto, domiciliato alla Casa dell’Accoglienza.

