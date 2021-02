Contagi in crescita, a Cremona sono 103: ancora 3 vittime

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (25 febbraio 2021) - Continua a essere preoccupante la situazione in Lombardia. Se nella provincia di Brescia la situazione è particolarmente seria (i contagi sono in crescita e dai 901 di ieri sono saliti ai 973), i dati del contagio continuano a peggiorare in tutta la regione con il tasso di positività in crescita all’8.2% (era 6.5%). Con 51.473 tamponi analizzati, sono infatti 4.243 i nuovi positivi in regione. In provincia di Cremona i nuovi casi sono 103, ancora in aumento. In Lombardia salgono i ricoveri nelle Terapie intensive: 407 (+1). In crescita anche quelli nei reparti normali: 4.024 (+78). Nelle ultime 24 ore ancora 44 decessi (tre nella provincia di Cremona), dato che porta il totale complessivo a 28.228 morti dall'inizio della pandemia.

