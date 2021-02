Auto rubata ritrovata in via Filzi, recupero lampo dei carabinieri

CREMONA (25 febbraio 2021) - Un cittadino di Spinadesco, nella mattinata di ieri, dopo aver parcheggiato la propria autovettura nei pressi di un negozio, scendeva dal mezzo per compiere delle commissioni nell’esercizio commerciale lasciando le chiavi inserite all’interno. Al suo ritorno, constatava che l'auto lasciata incustodita era stata asportata, allertando contestualmente la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Cremona dell’accaduto. Immediatamente scattavano le ricerche e l’autovettura rubata è stata dopo poco rinvenuta abbandonata in via Fabio Filzi. Le indagini svolte dai militari hanno permesso di identificare l’autore del furto, un 42enne residente a Spinadesco, disoccupato, pregiudicato, che è stato denunciato per il reato di furto aggravato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO