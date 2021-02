Casey, il mago della geografia conquista Italia's Got Talent

SORESINA (24 febbraio 2021) - Il mago della geografia. Infallibile con capitali e bandiere di tutto il mondo. Casey Pollini, 8 anni, di Soresina, conquista i giudici di Italia's Got Talent e se ne va con quattro Sì decretati dalla giuria composta da Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Grazie ai pochi minuti di apparizione nella trasmissione condotta da Lodovica Comello in onda su TV8, è già diventato popolarissimo. Se nelle prossime ore vi capiterà di imbattervi in una gif con un bambino che recita 'Eh sono un esperto', quel bambino è Casey. Tra le nazioni indovinate, e cerchiate con un pennarello sul planisfero, anche Giordania e Comore.

