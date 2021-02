Cremona, vaccinazioni in Ospedale: «L'ingresso per gli over 80 è dalla linea verde»

CREMONA (24 febbraio 2021) - Avviso importante dell'Asst Cremona per le persone ultra ottenni e i loro accompagnatori.

«Alla sede vaccinale dell’Ospedale Maggiore (6° piano, lato sinistro) si accede seguendo la linea verde passando dagli ambulatori. In questo modo è possibile arrivare in macchina sino alla porta d’ingresso dove è stato allestito un punto accoglienza dedicato, gestito dai volontari di SIAMO NOI».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO