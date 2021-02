Scontro auto-camion lungo via Roma

GENIVOLTA (24 febbraio 2021) - Incidente tra una Peugeut 307 e un camion oggi intorno alle 15 lungo via Roma, svincolo che da Genivolta conduce a Soresina o Casalmorano. Illeso l'autista del mezzo pesante di trasporto di materiale inerte (cemento in polvere), mentre il conducente dell'utilitaria è stato portato in ospedale per accertamenti. Traffico rallentato e intervento anche di vigili del fuoco, polizia stradale, soccorso stradale e servizio viabilità della Provincia.

