Grumone, energia verde dal canale

CORTE DE' FRATI (24 febbraio 2021) - Sono terminati i lavori edili per la costruzione della centralina idroelettrica sul canale Grumone: per la messa in funzione dell’impianto mancano gli ultimi dettagli ma a breve, presumibilmente entro un mese, si prevede la messa in esercizio dell’infrastruttura che si pone come obiettivo quello di sfruttare il dislivello del canale artificiale in modo da trasformare la forza dell’acqua, grazie ad un’apposita e innovativa turbina, in energia elettrica. Si tratta di un’opera da circa 2 milioni di euro portato avanti dalla ditta Flowel di Parma che in circa nove anni punta a rientrare dall’investimento grazie alla vendita dell’energia prodotta all’Enel.

