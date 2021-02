CASTELLEONE (24 febbraio 2021) - Mozione respinta e niente fondo ristori per le micro imprese del borgo, con tanto di polemiche durante e dopo la seduta consiliare. Il gruppo di maggioranza, Fare Castelleone, ha bocciato la proposta avanzata dalla lista di centrodestra, Roberto Camozzi Sindaco, che suggeriva di dirottare a favore di commercianti ed esercenti i 200 mila euro intascati dalla Regione Lombardia come premio per la produzione di idrocarburi. Proposta condivisa anche dallo schieramento di centrosinistra Oltre i Portici. Il fronte bipartisan delle opposizioni non ha però scardinato la linea dell’amministrazione, che ha votato compatta per il ‘no’, ritenendo sufficienti gli stanziamenti pregressi e futuri già messi in campo. Deluso il primo firmatario del documento, l’esponente di Fratelli d’Italia Vincenzo Milanesi, che parla apertamente di occasione persa.

