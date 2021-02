Commesso infedele, 50enne denunciato dai carabinieri

GADESCO (23 febbraio 2021) - I carabinieri del Comando Stazione di Vescovato sono intervenuti presso un centro commerciale di Gadesco Pieve Delmona per la segnalazione di un furto consumato da parte di un dipendente. In particolare, gli addetti alla vigilanza avevano notato dei movimenti sospetti da parte di un commesso e richiedevano l’intervento dei carabinieri. I militari giunti sul posto procedevano al controllo dell’armadietto in uso al dipendente, un cittadino italiano 50enne, incensurato, rinvenendo alcune batterie per trapano, già private del dispositivo antitaccheggio, del valore di alcune centinaia di euro, risultate asportate dagli scaffali dell’esercizio commerciale. Al termine delle attività di rito l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Cremona per il reato di furto aggravato.

