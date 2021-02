CREMONA (23 febbraio 2021) - Malore fatale per un automobilista di 61 anni che in via Sesto, poco dopo le 8, si è sentito male ed è andato a sbattere con la propria vettura contro la recinzione di una fabbrica che si trova di fronte al centro commerciale CremonaPo. Immediati sono scattati i soccorsi, con l'arrivo dei vigili del fuoco (che hanno estratto il corpo dall'abitacolo e provato a rianimarlo), mentre subito dopo sono giunte ambulanza e automedica, e più pattuglie della Polizia locale. Nonostante i tentativi, non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa momentaneamente.

