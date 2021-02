Ecco i 'puliziotti': gli eco-pensionati danno il buon esempio

MONTICELLI D'ONGINA (23 febbraio 2021) - Fanno avanti e indietro con carretto, pinze, guanti e sacchetti per ripulire strade e canali del paese, ma soprattutto per dare il buon esempio. Tre pensionati monticellesi si sono infatti trasformati nei ‘Puliziotti di Borgonovo’, sostituendo volutamente la ‘o’ di poliziotti con la ‘u’ di pulizia. Si tratta di Roberto Galluzzi, Fausto Mottini e Tiberio Poli, che con giubbino catarinfrangente e mascherina d’ordinanza stanno raccogliendo proprio di tutto. «Cartacce, bottiglie, batterie. Cose che vengono lanciate nei canali e a bordo strada nella frazione Borgonovo – spiegano –. Abbiamo deciso così di impiegare il tempo utile in un’attività a vantaggio della collettività. Lo avevamo già fatto nei mesi scorsi, con qualche uscita accompagnati anche dai bambini del paese, ora viste le temperature e l’emergenza Covid preferiamo muoverci autonomamente».





