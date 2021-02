La 1000 Miglia torna a sfilare a Cremona

CREMONA (22 febbraio 2021) - La carovana della 1000 Miglia tornerà a sfilare a Cremona: si ricuce così il filo della tradizione, con il passaggio delle vecchie signore a quattro ruote ai piedi del Torrazzo, stavolta nella tappa d'apertura della Freccia Rossa. L'edizione 2021 si terrà dal 16 al 19 giugno. Il Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia srl, in accordo con l’Automobile Club di Brescia, ha deciso per il posticipo di cinque settimane della 1000 Miglia 2021 che, inizialmente prevista dal 12 al 15 maggio, partirà da Brescia mercoledì 16 giugno per poi farvi ritorno nel pomeriggio di sabato 19. Confermati, invece, l’inedito percorso antiorario e le tappe intermedie di Viareggio, Roma e Bologna. Entro martedì 9 marzo, come da Regolamento, verrà comunicata la lista delle auto accettate e frutto del lavoro di selezione effettuato dall’apposita Commissione esaminatrice che ha valutato le molte centinaia di richieste di iscrizione pervenute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO