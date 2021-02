Lite per una sigaretta degenera in rapina, due minorenni in arresto

CREMONA (22 febbraio 2021) - Gli agenti della Squadra Mobile e della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Cremona hanno arrestato due minori, di 15 e 17 anni, di origini, rispettivamente, rumena ed ucraina, residenti a Cremona, per i reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 10 febbraio, quando i due, nel percorrere il sottopasso vicino al centro commerciale CremonaPo, hanno incrociato due ragazzi maggiorenni, di 24 anni, ai quali hanno chiesto una sigaretta. Al diniego di questi, e per nulla intimoriti dall’evidente differenza di età, i minori hanno reagito insultandoli e colpendoli al volto con schiaffi e pugni, cagionando ad entrambi lesioni giudicate dal pronto soccorso guaribili in sette giorni.

Nel corso della colluttazione, gli aggressori hanno cercato inoltre di asportare dalla tasca dei pantaloni delle vittime i portafogli, tentativo andato a vuoto per il sopraggiungere di alcuni passanti. A questo punto, si sono dati alla fuga in sella alle proprie biciclette.

In base alle descrizioni fornite dalle vittime, poco dopo una pattuglia della Squadra Mobile ha individuato gli autori dell’aggressione. I due giovani sono stati dichiarati in stato di arresto. l più grande dei due, con precedenti specifici per rapina, è stato AFFIDATO ad una Comunità, mentre il più piccolo è stato riaffidato alla madre e posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza, in attesa delle determinazioni del Tribunale per i Minorenni di Brescia.

