Dalla Regione 120 mila euro per il recupero del patrimonio abitativo

MILANO (22 febbraio 2021) - Ammontano a oltre 9 milioni le risorse messe in campo da Regione Lombardia e dal Ministero per le Infrastrutture per il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente. È quanto prevede la delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Alessandro Mattinzoli. Alla provincia di Cremona sono destinati 120 mila euro, di cui 105 al Comune capoluogo per sette alloggi e 15 al Comune di Crema per un alloggio.



LAVORI - Le risorse, 9.604.250,79 complessive, sono destinate a realizzare lavori di rapida ristrutturazione degli alloggi sfitti. Le opere dovranno essere realizzate entro 60 giorni e potranno beneficiare di un finanziamento regionale fino a un massimo di 15.000 euro ad alloggio. I fondi porteranno alla ristrutturazione di almeno 641 alloggi.



VALORE SOCIALE - "Nell'ottica della collaborazione istituzionale - ha spiegato l'assessore - riteniamo opportuno ora più che mai individuare quelle realtà che necessitano di recuperare il patrimonio abitativo. Il valore sociale che questo rappresenta è per Regione Lombardia da sempre un obiettivo da perseguire".



PROGRAMMAZIONE - Delle risorse complessive a disposizione, 4.455.341,04 euro saranno erogate all'avvio dei cantieri e le restanti 5.148.909,75 euro sulla base dello stato dell'arte.



BENEFICIARI - I soggetti destinatari sono le Aler e i Comuni ad alto fabbisogno abitativo. Il riparto è stato effettuato su 92 beneficiari, in seguito alla comunicazione delle proprie esigenze e in proporzione al patrimonio complessivo detenuto da Aler e Comuni.



FASCE DEBOLI - "Conto molto sulla prontezza da parte di tutti le Amministrazioni - ha concluso l'assessore - per mettere a disposizione in tempi brevi così tanti alloggi alle fasce deboli della popolazione".





