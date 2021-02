Deutsche Bank al fianco di Latteria Soresina

SORESINA (22 febbraio 2021) - A fine anno è stato perfezionato a favore di Latteria Soresina Soc Coop un finanziamento di 5 milioni di euro finalizzato a un ulteriore rafforzamento della liquidità impiegata nella stagionatura delle forme di Grana Padano DOP. Il finanziamento, della durata di 5 anni, è stato concesso da Deutsche Bank ed è assistito da Garanzia Italia di SACE, emessa digitalmente e in tempi brevi.



“L’operazione riguarda il percorso intrapreso da Latteria Soresina nel soddisfare la crescente domanda di prodotti più stagionati da parte dei consumatori, in particolare del Grana Padano DOP Riserva, che richiede 20 Mesi di stagionatura. Il formaggio Riserva risponde al consumatore esigente che ricerca un sapore più deciso ed avvolgente, senza tuttavia abbandonare la fragranza tipica del Grana Padano”, afferma Tiziano Fusar Poli, Presidente di Latteria Soresina SCA.



L’operazione riguarda una realtà d’eccellenza del settore lattiero-caseario italiano che opera nel segmento premium del mercato del latte e dei formaggi tradizionali: con oltre 411 milioni di euro di fatturato consolidato nel 2019, Latteria Soresina Soc Coop, è leader in Italia nella produzione di Grana Padano, leader nel segmento premium del Burro, tra i primi produttori di provolone e paste filate, e diversificata in diverse altre produzioni casearie di alto pregio. Fondata nel 1900 da un gruppo di 19 agricoltori, con sede a Soresina (CR), l’azienda ha saputo coniugare nel tempo qualità produttiva e tradizione, sviluppando il proprio business sui mercati internazionali. Oggi Latteria Soresina è tra le prime aziende Lattiero Casearie Italiane. I prodotti a marchio Soresina sono oggi commercializzati in oltre 60 Paesi del mondo anche grazie alla filiale presente in USA.



“L’operazione di finanziamento, finalizzata in questo delicato periodo condizionato dall’emergenza Covid e conclusa grazie al contributo di Deutsche Bank, nasce dalla volontà della Cooperativa di incrementare l’attività di stagionatura a sostegno di una continua crescita del business, in un settore, quello del Grana Padano in particolare, caratterizzato da lunghi tempi di maturazione nei magazzini di stagionatura e dalla contestuale presenza di clienti sempre più attenti alla qualità dei prodotti acquistati”, commenta il Direttore Generale Michele Falzetta. “I valori che ci animano da sempre sono la qualità e la tradizione, uniti all’attenzione per il territorio ed ai soci, continuando ad innovare cercando di anticipare le esigenze del mercato”.